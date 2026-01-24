スペイン1部リーグ、レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英（24）が1月20日、自身のInstagramを更新し、負傷による離脱についてコメントを発表した。投稿では「怪我で少しの間離脱することになりました」と報告し、チーム状況を思う率直な言葉が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えません