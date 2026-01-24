元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんが２４日までに熊本ホテルキャッスルのインスタグラムに登場。我が子を抱く姿が公開された。同インスタグラムでは「お子様ご誕生の記念撮影を熊本ホテルキャッスルにてお手伝いさせていただきました」と紹介。熊本県出身の古賀さんが我が子を抱く姿や、赤ちゃんがベッドの上で寝転ぶ姿などが投稿された。古賀さんはバレーボール男子の西田有志と２２年大みそかに結婚したことを発