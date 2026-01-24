NHK「おかあさんといっしょ」の8代目「うたのおにいさん」を務めた速水けんたろう（64）が24日、自身のXを更新。元「うたのおにいさん」仲間で歌手、俳優の関沢圭司さんの死去を報告した。「実は…悲しいお知らせです」と書き出し「大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが、本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたのでご報告させて下さい。本当