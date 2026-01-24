「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）横綱豊昇龍が大関琴桜に勝ち、９勝目（５敗）を挙げた。鋭い踏み込みで琴桜の上体を起こすと、最後は豪快な上手投げで体重１７８キロを吹っ飛ばし、土俵上に仰向けにした。豪快な取組に、場内は歓声とどよめきがまじって騒然となった。横綱として意地の１勝を挙げた豊昇龍は「集中していった。とりあえず最後まで取り切ることだけ考えている」と語った。今場所は左膝に不