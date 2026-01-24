タレント小島瑠璃子（32）が24日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。進学校に進みながらも、芸能界を志望した理由を明かした。「入りたい高校ができて。でも自分のその時のレベルじゃ入れなさそうで、1日13、14時間勉強したんですよ。中学2年生の時から3年生までの間。1年以上」と前置きした上で「合格できて。めでたく」と明かした。小島は進学校の千葉県立千葉東高に入学している。