flumpoolが、昨年12月3日に配信リリースした楽曲「スノウゴースト」のミュージックビデオ（Special ver.）を公開した。flumpoolの新ウインターソングとしてリリースされた「スノウゴースト」は、リリース後に公開されたMVに五百城茉央（乃木坂46）が出演し話題となっていた。先日1月20日にMVが100万回再生を突破し、これを記念して同曲のSpecial ver. の音源が急遽制作された。制作には山村隆太(Vo)、阪井一生(G)の二人のメンバー