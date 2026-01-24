コレサワが2026年9月より全国20ヶ所を巡るホールツアーを開催することを発表した。発表が行なわれたのは、本日24日にZepp Sapporoにて開催された＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞にて。発表されたツアーは総動員数30000人を超える自身最大規模のホールツアーとなっている。本公演のチケットは、本日1月24日(土) 18:30より、ファンクラブ「コレパーク」年間パス会員限定の先行受付がスタートしている。 その後のチ