◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が大関・琴桜を破り、９勝目を挙げた。豊昇龍は立ち合いで踏み込み、前まわしをさぐりながら相手の上体を起こした。もろ差しを許すとすかさず体を開いて右上手で巨体の大関を投げ飛ばして裏返し。土俵に仰向けにさせた。左膝を痛めながら強行出場。体調の不安を感じさせない豪快な勝利に国技館も騒然。過去１５勝８敗と相性のいい相手に番付の違いを示し、