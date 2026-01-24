FANTASTIC◇CIRCUSが5月、東名阪ツアー＜FANTASTIC◇CIRCUS Live Tour 2026【_ ADD ROCK FOR LIFE _】＞を開催することが発表となった。これは1月23日および24日の2日間、東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催されたライヴ＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for A NAKED ONE】【ReWIND for EAS SYNDROME】＞でアナウンスされたものだ。FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動を停止したFANATIC◇CRISISの石月努(Vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)の3