昨年11月に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）が23日に更新されたYouTubeチャンネル「出版区」にゲスト出演し、最近の生活について語る場面があった。番組からゲストに1万円を支給し、興味のある本を購入してもらう企画。そこでスタッフから「今の肩書はなんですか?」と質問されると、久保は「肩書ですか?」と考えを巡らせながら「“何者か”ですかね」と笑いながら返していた。最近の食生活については「メンバーが家に