全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が24日、福島県棚倉町で行われた「東白川ロータリークラブ創立50周年記念」でコンサートを行った。「ほめられて」「みらい」「恩返し」など自身の曲や「愛燦燦」「糸」などのカバー曲をピアノの弾き語りで披露。イベントの中で「国連の“音楽による平和宣言”の親善大使」に内定したことを発表した。今年は日本の国連加盟70周年の節目。10月に国連合唱団が来日し、東京、長崎、京都