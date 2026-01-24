県内を代表するラーメンとそばをPRする「ラーメン県そば王国フェスタ」がきょう酒田市のホテルで開かれ、大勢の人で賑わいました。 【写真を見る】「ラーメン県そば王国」フェスタINさかた高校生考案「ワニエソ」を使ったラーメンも好評 この催しは県内を代表するラーメンやそばをPRしようと毎年行われているもので、今回は県内の5つのラーメン店やそば店が出店し、約3000食を提供しまし