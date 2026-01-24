強い冬型の気圧配置の影響で、県内はあす昼前にかけて大雪となるところがある見込みで、交通障害や落雪、建物被害などに注意・警戒してください。 【写真を見る】山形県内25日昼前にかけ大雪に注意・警戒 県内の午後4時現在の積雪は大蔵村肘折214センチ、西川町大井沢179センチ、小国128センチ、米沢67センチ、酒田23センチなどとなっています。きょうは雪の影響で庄内空港発着の3便が欠航しました。 東北地方には強い寒気が