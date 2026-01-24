勤務先の東根市のコンビニエンスストアから現金約40万円を盗んだとして24日、アルバイト従業員の男が逮捕されました。 窃盗容疑で逮捕されたのは東根市神町北二丁目のアルバイト従業員の男(29)です。 村山警察署によりますと、男は今月23日午後8時３０分ごろ、勤務先の東根市内のコンビニエンスストアの事務室の金庫から現金約40万円を盗んだ疑いが持たれています。23日にコンビニエンスストアから被害の通報があり、警察で防犯