人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人の評価基準は気にしなくてOK。自分の直感を信じよう。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）意欲が低下気味。無理せず休養につとめれば、すぐに回復できそう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）精神的な成長につ