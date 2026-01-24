25日(日)は冬型の気圧配置が強まりそうです。日本列島の上空の寒気もかなり強く、北陸など日本海側では発達した雪雲が25日は流れ込むでしょう。雪の降りやすい状態は日本海側の地域で続きそうです。引き続き大雪に注意・警戒が必要です。25日午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置が強まっています。上空の寒気も非常に強い状態になりそうです。午後9時でも、引き続き冬型の気圧配置になりそうです。北陸より北の日本海側では風