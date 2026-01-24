市民に向けた緊急通報用電話番号「１１８番」のＰＲ活動が行われた＝１８日、横須賀中央駅前Ｙデッキ（横須賀海上保安部提供）横須賀海上保安部はマリンレジャーにおける安全確認の重要性を呼びかけている。同部がまとめた、２０２５年の管内での船舶事故のうちプレジャーボート（ＰＢ）の事故件数が約１０年ぶりに４０件を上回った。安全確認不足などにより船舶同士や岸壁への衝突事故などが起きており、担当者は「小型船舶を航