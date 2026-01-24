iOSやmacOSなどのApple製ソフトウェアには「ウィンドウサイズの変更が難しい」といった目立つ問題が含まれている場合があります。これらの問題を「Appleが放置しているバグ」としてまとめているウェブサイトが「Bugs Apple Loves」です。Bugs Apple Loveshttps://www.bugsappleloves.com/Bugs Apple Lovesにアクセスすると「なぜAppleはこんなに長く放置するのか？」という文面とともに目立つ色で「1年当たり3210万年分のユーザー