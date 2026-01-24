◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２４日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている高梨沙羅（クラレ）が、合計２３２・１点で１１位だった。慣れ親しんだ札幌で意地は見せた。１回目に１２４・５メートルで１３位と出遅れた。それでも、諦めず２回目は不利な追い風を受けても１２６・５メートルまで飛距離を伸