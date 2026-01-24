音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドのハルカミライが登場した。【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たちステージ狭しと縦横無尽にパフォーマンス。『福フェス』の常連であり、客席からは「おかえり〜」という声が。橋本学（ボーカル）は「誰も福岡出身じゃ…」と苦笑いしながらも「まぁいいか。ただいま〜