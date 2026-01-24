米軍普天間飛行場の移設に向けた工事が進む、沖縄県名護市辺野古沖の大浦湾＝24日午前任期満了に伴う沖縄県名護市長選は25日投票、即日開票される。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設や物価高騰対策を争点に、移設反対派で元市議の新人翁長久美子氏（69）＝共産、立民、社民、沖縄社大推薦＝と、移設推進の高市政権が支援し、3選を目指す現職渡具知武豊氏（64）＝自民、維新、国民、公明推薦＝が事実上の一騎打ち