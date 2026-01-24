音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。パンクバンドのHEY-SMITHが登場した。【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たちアップテンポな楽曲を立て続けに披露して初参戦の『福フェス』でも存在感を発揮した。今年7月から47都道府県ツアーを開催するHEY-SMITH。全国からみずほPayPayドームへ集まった観客に向け、猪狩秀平（ギタ