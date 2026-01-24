立憲民主党から中道改革連合への参加を見送った、元総務相の原口一博前衆院議員らが新党の結成を表明した。新党「減税日本・ゆうこく連合」は、原口氏と、地域政党「減税日本」の代表で日本保守党を離党した河村たかし前衆院議員が共同代表を務め、この他に3人の前衆院議員が加わった5人がメンバーとなる。原口氏は、記者会見で「この度、減税日本・ゆうこく連合という政党を、政党要件5人を満たすことによって立ち上げた。我々ゆ