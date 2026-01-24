出演作が相次ぎ、若手俳優の中でも注目を集める矢野ななかさん（20）の最新デジタル写真集『透明なファム・ファタル』（撮影：西條彰仁、税込2200円、ワニブックス）が配信されました。本作は、19歳のときに撮影されたもので、等身大の姿を収めた一冊となっています。【写真】サウナで水着姿の矢野ななかさん写真集のテーマは大学のサークル合宿。ユニフォーム姿で見せる初々しい表情や、仲間と過ごす日常の延長線上にあるような自