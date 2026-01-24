「スイス生活にもようやく慣れてきました」最新姿公開昨年医療従事者との結婚を発表…。東京大学の医学部医学科を卒業した25歳タレントの?スイス生活?ショットに注目が集まっている。「スイス生活にもようやく慣れてきました」とコメントを添え、コートやマフラーなどを着用している姿をインスタグラムで披露したのは、昨年スイスに移住することを報告していた河野ゆかり。移住理由は夫の仕事の関係であることを打ち明けていた