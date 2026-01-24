音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドのBLUE ENCOUNTが登場した。【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たちリハーサル時に田邊駿一（ボーカル／ギター）が「いざゆけ若鷹軍団」のサビをアカペラで歌うと、観客がレスポンス。福岡ソフトバンクホークスのお膝元にぴったりなちゃめっ気でわかせた。パフォーマン