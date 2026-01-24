タレントの小島瑠璃子が２４日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演した。小島は２０２３年に芸能活動を休止し、中国に留学。同年に１児をもうけた。昨年、夫が急死し昨年１０月から個人事務所を立ち上げ、芸能活動を再開させた。活動再開について小島は「夫が亡くなるということがなければ、今のタイミングじゃなかったかもしれない」と吐露。シングルマザーとなり「子供を１人で育ててい