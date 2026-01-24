メ～テレ（名古屋テレビ） 24日も強い寒気が流れ込み、山間部を中心に雪が降りました。このあとは平地でも警報級の大雪となる恐れがあり、注意・警戒が必要です。 24日18時現在、岐阜県では岐阜・西濃、中濃、飛騨北部に大雪警報が発表されています。 また、JR高山本線の一部区間で運転見合わせ、東海北陸自動車道の一部区間で通行止めなど、交通にも影響が出ています。 一方、愛知県や三重県もこのあと今夜にかけ