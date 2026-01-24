近畿日本鉄道株式会社と柏原市（大阪府）は２４日までに、３月２１日に近鉄大阪線の廃線トンネル「旧玉手山トンネル」と「旧大阪鉄道亀瀬隧道」（亀の瀬トンネル）を見学する「旧玉手山トンネル・亀の瀬トンネル見学ツアー」を催行すると発表した。同ツアーでは、近鉄が管理する「旧玉手山トンネル」と、柏原市の指定有形文化財（建造物）である「旧大阪鉄道亀瀬隧道」の歴史ある２つのトンネルを見学することができる。また、