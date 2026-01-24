小倉競馬で偉業を達成した名手に、ＳＮＳ上では賛辞の声が続出している。１月２４日の小倉競馬１１Ｒで行われた古馬牝馬による重賞・小倉牝馬Ｓは、クリストフ・ルメール騎手が１番人気のジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）で勝利。道中は中段待機し、上がり３ハロン３３秒９の末脚を引き出し、同馬を重賞初制覇に導いた。この勝利でルメール騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利を飾るとともに、