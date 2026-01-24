静岡県高校サッカー新人大会の３回戦が２４日、清水桜が丘高などで行われ、８強が決まった。常葉大橘は富士市立をＰＫ戦で破った。清水桜が丘は飛龍に１―０で勝利。藤枝東は清水東との名門対決をＰＫ戦で制した。また、東海大静岡翔洋が全国選手権に出場した浜松開誠館をＰＫ戦で倒した。そのほか磐田東、浜松東、静岡学園、藤枝明誠が２５日の準々決勝に進んだ。