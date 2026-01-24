古都奈良の夜空を彩る冬の伝統行事「若草山焼き」。手前は薬師寺の西塔（左）と東塔＝24日（午後6時15分から7時16分までの画像19枚を合成）冬の伝統行事「若草山焼き」が24日、奈良市で開かれ、だいだい色の炎が若草山の山肌を燃やし、夜空を彩った。点火の直前には約600発の花火が打ち上げられた。春日大社でもらい受けた御神火と呼ばれる種火を、消防団員約300人がほら貝などの合図を受けて午後6時半ごろ一斉に点火した。