山梨県の上野原、大月両市は24日、両市にまたがる扇山（1138メートル）で8日に発生した山林火災について、24日午後6時に鎮圧したと発表した。両市によると、けが人や建物への被害は確認されていない。これまでに約396ヘクタールが焼けた。火災は8日、上野原市側で発生した。両市が一時、延焼が付近の住宅に近づいているとして、一部の住民に避難指示を出したが、小康状態になり18日までに解除された。