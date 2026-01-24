【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで始まり、女子スロープスタイルでは、同五輪代表内定の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８９・６６点で３位に入った。表彰台に上がるのは４年連続。２０２３年世界選手権覇者のミア・ブルックス（英）が９６・３３点で優勝した。直前のワールドカップ（Ｗ杯）で今季初優勝を飾った村瀬が、好調ぶりを発揮し