絶品の「あんかけ」や、こだわりのスープが織りなす1杯など、ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふと、おいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は、新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線です。県都・新潟市の繁華街から住宅街、さらに田園まで日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて、出発進行！ 関屋駅周辺をぶらり 豊岡えりなリポ