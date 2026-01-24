新潟地方気象台は２４日午後６時５０分、上・中越に「大雪警報」を発表しました。下越に出されている「大雪警報」は継続中です。下越では２４日夜遅くまで、上越、中越では２５日昼前まで、大雪に警戒してください。警戒対象地域は、以下です。【大雪警報】新潟市燕市五泉市阿賀野市聖籠町弥彦村上越市、糸魚川市、妙高市柏崎市 、南魚沼市、湯沢町十日町市、津南町 ◆雪の予想（２４日午後６時５９分発表） ２５日午