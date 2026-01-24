コレサワが、自身最大規模となる全国20カ所で初のホールツアーを9月より開催する。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 本情報は、本日1月24日にZepp Sapporoにて開催された『コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー』にて発表されたもの。ホールツアーは、総動員数は30000人を超えるツアーとなり、タイト