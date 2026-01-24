参政党はきょう（24日）、衆院選の岡山2区に新人の徳永多真美氏を擁立すると発表しました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】参政党が岡山2区に新人の擁立を発表【岡山】 徳永多真美氏は、倉敷市出身、岡山市在住の35歳です。事務職の会社員として働きながら子育てをしてきましたが、あす（25日）付で退職し、出馬することを決めました。「頑張っても報われない構造が出来上がってしまっていることに危機感を感じ、普通の母親の