わかりやすく困っている▶▶この作品を最初から読む日本の文化を学ぶためにやってきた竜人の留学生・ホンさんは、見た目は神々しいのに、そそっかしくてちょっぴり天然。学生寮で世話焼きな女子大生・塔子ちゃんの隣に越してきたことから、よく一緒に過ごすようになります。少しずつ「おとなりさん」以上になってきた2人。でも仲良くなったからこそ、許せないことや不安なことも増えてきて…!? 大学の仲間やほかの竜人た