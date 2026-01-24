現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦で、U-23韓国代表がベトナムと対戦。２−２のまま、延長を含む120分間で決着がつかず、PK戦の末に敗れて４位に終わった。30分に先制された韓国は69分に追いついたが、その２分後にFKで失点。86分に相手が退場者を出すと、90＋７分に追いついたものの数的優位を活かせず、勝ち越しゴールを奪えなかった。韓国メディア『STARNEWS』によると試合後、