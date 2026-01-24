鈴木彩艶はイタリアに戻ってきた。ただ、パルマは試合への復帰を急がないだろう。23歳の日本代表守護神は11月のミラン戦で左手を骨折。日本に帰国して手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。復帰には３〜４か月を要すると言われている。パルマは１月22日、鈴木がチームに戻ってきたことを公式アカウントの投稿で明かした。鈴木はチームメイトやスタッフと交流。コーチに「問題ない」と手を見せるなど、明るい雰囲気だった。