2026年1月15日、韓国のインターネット掲示板に「ワーキングホリデーで日本で働いているが、同僚の外国人への接客態度がひどくて不快」と題する投稿があった。投稿者はワーキングホリデーを利用して来日後、日本のドラッグストアで働いて8カ月ほどになるといい、「職場には韓国人のお客さんもたくさん来るのだが、日本人の同僚の韓国人客への接客態度がひどくて不快。日本語を聞き取れないと分かると、日本人のお客さんには使わない