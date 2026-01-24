バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は24日、愛知県の豊橋市総合体育館などで13試合が行われ、西地区首位の長崎は三遠に95―70で快勝し、28勝目（3敗）を挙げた。名古屋Dは三河に83―78で競り勝ち、24勝7敗とした。北海道は宇都宮を95―77で破り、ともに24勝7敗。千葉Jは琉球に61―92で敗れ、7敗目（24勝）を喫した。