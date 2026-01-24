広島ひと筋に24年間プレーし、“孤高の天才”と呼ばれた前田智徳氏（54）が24日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。同学年にあたる元木大介氏（54）との因縁？を語った。1989年ドラフト4位指名で広島入り後、アキレス腱断裂など数々の大けがを乗り越えて2119安打を放った前田氏。熊本工3年時には西武を除く11球団から指名の可能性を伝えるあいさつがあった。