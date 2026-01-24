２００４年から２４年の間にシャチが人間にえさを贈った事例は３４件あったという/Jared Towers（CNN）カナダの海洋生物学者チーム「ベイ・セトロジー」のエグゼクティブディレクターを務めるジャレッド・タワーズ氏が、一対のシャチを観察するため水中にカメラを設置したところ、奇妙な光景を目にした。若いメスのシャチが「弟シャチを撮影するために水中に設置していたカメラに近づき、口を開けて死んだ海鳥を出した」というのだ