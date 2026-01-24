余貴美子（69）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた毎熊克哉（38）の主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。「私も（今年で年齢が）70という年になって、あの世とこの世とウロウロする…役もそう。役か現実かがよく分からず、いろいろな役を頂いて棺おけに何度も入りましたし、遺影も何枚も撮って、フワフワした現場でした」と口にした。さらに「元漫才師の役。人生はリハーサルはないけど、