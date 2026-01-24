大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）を上手投げで下して９勝目（５敗）。取組後は「集中してやりました。あと一日、取り切ることだけを考えて頑張ります」と表情を引き締めた。前日１３日目には２連敗で５敗目を喫し、優勝争いから完全に脱落した。大関安青錦（安治川）には決定戦を含めて５戦全敗と横綱らしからぬ失態。この日は「情けない相撲だった。