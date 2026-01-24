19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、西武・西川愛也について言及した。佐伯氏は「昨年のシーズン中、プロ野球ニュースの放送でもいったんですけど、彼が打った時の西武は状態を上げていった。彼が調子を崩してから、西武も彼と同じように沈んでいったというのがあるので、試合数ところにこだわって言いますけど、全試合みたい。今年桑原選手が入るので、打順の兼ね合い。ポジシ