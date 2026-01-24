楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が２４日、初めてジャイアンツ球場を訪れ、自主トレーニングを行った。初訪問となった同球場について則本は「施設はめっちゃいい。迷子になりそうですね」と規模の大きさに驚いた様子で、室内練習場の前に待機していたファンからの声援にも「仙台やとファンが見るスペースがないので…」と目を丸くした。午後は室内練習場でランニングやキャッチボールを行い