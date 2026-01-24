これまで日本では電気自動車（BEV）だけを販売していた中国・BYDが、2025年暮れに新たなカテゴリーとして、新世代プラグインハイブリッド（PHEV）SUVの「SEALION 6（シーライオン6）」を日本市場に投入しました。 EVとして力強く抜群の快適性を感じる走りを発揮しながら、1.5Lエンジンを組み合わせたPHEVとして、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。今回はそのシーライオン6で御殿場〜箱根を走り、注目のパフォーマンスを体験